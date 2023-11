Home

27 Novembre 2023

27 novembre 2023 – Salvetti: Livorno non è una città sporca, è una città che viene sporcata e poi viene pulita regolarmente

Livorno non è una città sporca, è una città che viene sporcata in determinate ore e in determinati punti e poi viene pulita regolarmente. La differenza tra Livorno e una città sporca sta tutta qui.

Le città sporche sono quelle che rimangono così e non è il caso di Livorno

