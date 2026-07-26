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Cronaca

Aree pubbliche

Salvetti: “Mentre le Forze dell’Ordine contrastano i reati, il Comune restituisce vivibilità al quartiere Garibaldi”

Aree pubbliche

26 Luglio 2026

Salvetti: “Mentre le Forze dell’Ordine contrastano i reati, il Comune restituisce vivibilità al quartiere Garibaldi”

Livorno 25 luglio 2026

Piazza Garibaldi torna a vivere, Salvetti: “Restituiamo al quartiere normalità e vivibilità”

Una piazza piena di persone, eventi partecipati e nuovi interventi per migliorare la vivibilità del quartiere. È questo il quadro rilanciato dal sindaco Luca Salvetti attraverso i propri canali social, dove ha pubblicato alcune immagini di piazza Garibaldi affollata durante le iniziative degli ultimi giorni, accompagnandole con una riflessione sul percorso di rigenerazione urbana avviato dall’Amministrazione comunale.

” Mentre Prefettura, Procura e Forze dell’Ordine stanno portando avanti il loro lavoro sul fronte lotta ai reati e contrasto alla delinquenza e allo spaccio – ha scritto Salvetti – il Comune continua il suo intervento di rigenerazione urbana e riattivazione socio-culturale”.

Il primo cittadino ha sottolineato come gli interventi messi in campo puntino a restituire piazza Garibaldi e l’intero quartiere a una nuova dimensione di normalità e partecipazione, dopo un periodo caratterizzato da difficoltà e criticità che, secondo il sindaco, si sono protratte per oltre un decennio.

Tra gli interventi realizzati recentemente, Salvetti ha ricordato il completamento del nuovo sistema di illuminazione della piazza, un’opera pensata per migliorare sicurezza e fruibilità degli spazi pubblici. Contestualmente, con il riequilibrio di bilancio, sono state stanziate nuove risorse per proseguire il percorso di rimozione delle baracchine presenti nell’area.

A contribuire alla nuova vitalità della zona sono state anche le iniziative culturali e sociali organizzate nel quartiere. In questi giorni si è conclusa la rassegna “Garibaldissima”, diretta artisticamente da Claudio Marmugi e organizzata dalla Fondazione LEM, mentre il “Nuevo Barrio Street Festival”, promosso dalle associazioni del quartiere, ha registrato una grande partecipazione di pubblico.

Eventi che si sono svolti parallelamente all’avvio della nuova area pedonale istituita dal mese di giugno, con una progressiva crescita della frequentazione degli spazi da parte di cittadini e visitatori.

“Il recupero complessivo di questo luogo storico di Livorno non si ferma – ha concluso Salvetti – così come indicato nel programma di governo della città”.

Un percorso che, secondo l’Amministrazione comunale, punta a unire interventi sulla sicurezza, riqualificazione urbana, cultura e partecipazione dei residenti per restituire piazza Garibaldi al ruolo di luogo centrale della vita cittadina.