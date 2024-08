Home

Cronaca

Aree pubbliche

Salvetti: monitoraggio e prevenzione, iniziative e lavori per prevenire rischi idrogeologici

Aree pubbliche

30 Agosto 2024

Salvetti: monitoraggio e prevenzione, iniziative e lavori per prevenire rischi idrogeologici

Livorno 30 agosto 2024 – Salvetti: monitoraggio e prevenzione, iniziative e lavori per prevenire rischi idrogeologici

Il Sindaco Salvetti Sottolinea l’Impegno per la Sicurezza Idrogeologica

Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha ribadito l’importanza dei lavori in corso per la sicurezza del territorio sul fronte idrogeologico, grazie all’impegno della Protezione Civile livornese, della Regione Toscana e del Genio Civile. Con l’avvicinarsi della stagione più piovosa, la prevenzione dei rischi e il monitoraggio costante sono fondamentali per evitare emergenze legate al maltempo.

Una delle iniziative più apprezzate è stata l’invio di una lettera e di un questionario alle quasi 8000 famiglie livornesi, che rappresentano un ulteriore passo avanti nel miglioramento dell’informazione e della prevenzione. Questo progetto ha ricevuto molti consensi, poiché coinvolge direttamente i cittadini nella conoscenza dei rischi e nelle azioni da intraprendere in caso di emergenza.

Lavori Strategici in Corso per la Messa in Sicurezza

Il sindaco ha anche illustrato alcuni degli interventi in corso per la messa in sicurezza del territorio. Tra questi, l’ampliamento della luce del ponte di via del Giaggiolo, attraverso un escavo di oltre un metro e mezzo; è un’opera fondamentale per migliorare il deflusso delle acque in caso di forti piogge. Parallelamente, il nuovo ponte alla foce del Rio Ardenza, attualmente in costruzione in Sicilia, rappresenta un altro importante tassello per garantire la sicurezza idraulica di Livorno.

Questi interventi si inseriscono in un piano più ampio di lavori per rendere la città sempre più sicura e pronta ad affrontare i mutamenti climatici e le conseguenze degli eventi meteorologici sempre più estremi.

Le Parole del Sindaco Salvetti

“Il lavoro della Protezione Civile livornese, della Regione Toscana e del Genio Civile per la sicurezza del territorio continua senza sosta”; lo dichiara il sindaco Salvetti. “Abbiamo deciso di coinvolgere direttamente i cittadini con l’invio di una lettera e un questionario per informare e prevenire i rischi. Questi e altri lavori in corso ci permetteranno di affrontare con maggiore serenità la stagione delle piogge e garantire un territorio più sicuro per tutti”.

Con questi interventi, Livorno si prepara ad affrontare le sfide future, dimostrando ancora una volta l’importanza della prevenzione e della collaborazione tra istituzioni e cittadini.

Di seguito alcune immagini del ponte in costruzione nella fabbrica in Sicilia

Salvetti: monitoraggio e prevenzione, iniziative e lavori per prevenire rischi idrogeologici