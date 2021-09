Home

Salvetti negli spogliatoi del Livorno porta i saluti della città

6 Settembre 2021

Salvetti negli spogliatoi del Livorno porta i saluti della città

Livorno 6 settembre 2021

Ieri sera la prima partita amichevole dell’US Livorno

In occasione della prima uscita della nuova squadra Amaranto il sindaco di Livorno ha fatto visita ai giocatori e allo staff

Il sindaco Luca Salvetti nello spogliatoio amaranto. Il saluto ai giocatori e allo staff a nome della città: “Grazie per aver detto sì a questo percorso di risalita. Dopo tre anni difficili, finalmente si parla solo ed esclusivamente di calcio giocato. A Livorno serve vincere, ma è più importante il modo in cui si prova a vincere. Mettendoci il cuore, l’anima. In bocca al lupo a tutti”.

