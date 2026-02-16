Home

16 Febbraio 2026

Livorno 16 febbraio 2026 Salvetti nominato dall’Anci presidente della Commissione permanente nazionale di Protezione Civile

Prestigioso incarico nazionale per il sindaco di Livorno Luca Salvetti che è stato nominato dall’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) presidente della Commissione permanente che si occupa di Protezione Civile.

La Commissione Nazionale ANCI su Protezione Civile è un organo tecnico-politico dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) che ha il compito di rappresentare e coordinare le istanze dei Comuni italiani all’interno del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

La Commissione opera per garantire che il ruolo del Sindaco — quale autorità locale di protezione civile — sia supportato da normative e risorse adeguate.

Nel comunicare la notizia al Sindaco di Livorno, il presidente del Consiglio nazionale dell’Anci Marco Fioravanti e il presidente Nazionale dell’Anci Gaetano Manfredi hanno scritto:”Siamo certi che il tuo prezioso e fattivo contributo in questo ruolo sarà fondamentale per la vita associativa e per sostenere e tutelare sempre con maggiore determinazione gli interessi dei Comuni e delle Città in un’ottica di affermazione dell’interesse generale del Paese”.

Per il Sindaco Salvetti la nomina ha un valore per la città e per il lavoro fatto nel settore specifico:

“Sono contento per Livorno e cono contento perché la scelta che riguarda la Protezione civile, un settore sempre più strategico e al centro del ruolo degli amministratori nel rapporto con lo stato e i governi, arriva collegata allo straordinario lavoro che abbiamo fatto in sei anni.

A Livorno dal 2019 in poi abbiamo realizzato la riorganizzazione del settore all’interno della struttura comunale, abbiamo dato vita al nuovo piano di protezione civile moderno e all’avanguardia, siamo riusciti a mettere in campo i numerosi interventi di messa in sicurezza del territorio. A questo si è aggiunto molto altro compreso il lavoro fatto in prima linea nell’accoglienza delle 22 navi di migranti. Un salto di qualità indubbio e una esperienza che adesso metterò a disposizione per il livello nazionale”.

Le attività principali che il Sindaco di Livorno come presidente della commissione dovrà seguire includono:

-Supporto Legislativo: Analisi e proposte di aggiornamento per il riordino della normativa di settore (es. Codice della Protezione Civile).

-Coordinamento Emergenze: Supporto ai Comuni durante le fasi di gestione emergenziale e assistenza tecnica nei processi di ricostruzione post-calamità.

-Pianificazione e Formazione: Promozione della cultura della prevenzione e monitoraggio dell’adozione dei Piani di Protezione Civile Comunali.

-Rappresentanza Istituzionale: Interlocuzione diretta con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio e altri enti nazionali.

