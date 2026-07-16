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Salvetti nominato presidente del Consiglio delle Autonomie Locali

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16 Luglio 2026

Salvetti nominato presidente del Consiglio delle Autonomie Locali

Livorno 16 luglio 2026 Salvetti nominato presidente del Consiglio delle Autonomie Locali

La nostra città con il sindaco Luca Salvetti ai vertici di un altro ente di rilievo dell’Amministrazione regionale. Il primo cittadino di Livorno questa mattina a Firenze è stato infatti nominato presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, la struttura che è l’organo di rappresentanza ufficiale di Comuni, Province e Città Metropolitana presso il Consiglio Regionale.

Il ruolo del CAL è quello di garantire il coinvolgimento diretto degli enti locali nei processi decisionali della Regione e curare la consultazione permanente. Luca Salvetti è stato eletto alla presidenza che per molti anni ha visto in carica il sindaco di Firenze Dario Nardella attualmente europarlamentare.

Il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) della Toscana è stato istituito originariamente con la Legge Regionale del 21 aprile 1998. Successivamente, l’organo è stato riordinato e ridisciplinato con l’entrata in vigore della Legge Regionale 19 maggio 2025, che ne ha ridefinito la composizione e le funzioni.

Per Livorno e per il sindaco Luca Salvetti un altro significativo incarico dopo la presidenza dell’Autorità Idrica Toscana e la guida della commissione nazionale Anci della protezione civile. “Sono contento per Livorno – dichiara il sindaco Salvetti – che può giocare un ruolo strategico in un organo che lavora su norme e leggi che incideranno sulla vita dei toscani. Guiderò una fase di rilancio e riorganizzazione del comitato e insieme a tutti gli altri membri e rappresentanti dei comuni sono sicuro che porteremo un bel contributo al Consiglio regionale e alla Giunta toscana”.