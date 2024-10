Salvetti avvisa: valori significativi per pluviometri e corsi d’acqua prima dell’ allerta arancione

Livorno 24 ottobre 2024 – Salvetti: Pluviometri e corsi d’acqua valori significativi prima dell’allerta arancione

Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha lanciato un importante avviso ai cittadini a seguito delle intense precipitazioni che stanno colpendo il territorio comunale. Il primo cittadino ha comunicato che, già prima dell’inizio ufficiale dell’allerta arancione, fissata per le ore 24, i pluviometri e i livelli dei corsi d’acqua hanno registrato valori significativi, evidenziando una situazione meteorologica critica.

“La pioggia continuerà anche nelle prossime ore – ha dichiarato Salvetti – e abbiamo già attivato tutti i presidi di Protezione Civile necessari per monitorare costantemente la situazione.” Il sindaco ha esortato la popolazione a limitare gli spostamenti e a seguire scrupolosamente le indicazioni di sicurezza, soprattutto nelle aree adiacenti ai corsi d’acqua, che rappresentano i principali punti critici in caso di esondazioni.

Salvetti ha ribadito l’importanza di adottare comportamenti prudenti per affrontare i rischi meteo annunciati, ricordando che è fondamentale collaborare con le autorità locali per evitare situazioni pericolose. “Il nostro impegno è massimo, ma serve l’attenzione di tutti per garantire la sicurezza della nostra comunità.”

