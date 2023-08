Home

17 Agosto 2023

Salvetti premia la giovane campionessa di pesistica Genna Toko Kegne

Livorno 17 agosto 2023 – Salvetti premia la giovane campionessa di pesistica Genna Toko Kegne

Il Sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha accolto oggi Genna Romida Toko Kegne presso la Sala Cerimonie del Palazzo Comunale. Originaria del Camerun e residente a Livorno dal 2009, Genna Romida Toko Kegne è stata recentemente insignita della cittadinanza italiana.

All’evento erano presenti anche il delegato provinciale del Coni, Giovanni Giannone, e Max Martelli, delegato provinciale della FIPE (Federazione Italiana Pesistica).

In riconoscimento dei suoi straordinari risultati nel campo della pesistica, l’Amministrazione Comunale di Livorno ha consegnato a Genna Romida Toko Kegne una pergamena celebrativa. Questo giovane talento ha raggiunto notevoli traguardi, conquistando la Medaglia d’Oro ai Campionati Italiani Assoluti di Specialità di pesistica olimpica a Roma (giugno 2023) e aggiudicandosi ben tre Medaglie d’Argento ai Campionati Europei Under 23 di sollevamento pesi a Bucarest (luglio – agosto 2023). Non solo, ma ha anche stabilito il nuovo record assoluto italiano in entrambe le competizioni.

La cerimonia di premiazione è stata resa ancora più speciale con la consegna di un gagliardetto simbolo della città e una pubblicazione commemorativa. L’evento è stato ulteriormente impreziosito dalla partecipazione di familiari, amici e rappresentanti sportivi di rilievo.

Genna Romida Toko Kegne è un esempio luminoso di passione, impegno e dedizione nel campo della pesistica. La sua straordinaria serie di successi non solo onora Livorno, ma ispira anche l’intera comunità sportiva.

