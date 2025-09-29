Home

Sport

29 Settembre 2025

Livorno 29 settembre 2025 Salvetti premierà l’equipaggio della barca Lucifero per la vittoria nella regata delle 151 miglia

Il sindaco Luca Salvetti premia con una pergamena l’equipaggio della barca “Lucifero ITAA88541” per la prestigiosa vittoria nella regata 151 Miglia

Si terrà domani, martedì 30 settembre, alle ore 17.30 nella Sala Cerimonie a Palazzo Comunale, la premiazione dell’equipaggio della barca “Lucifero ITAA88541” del Mefistofele Sailing Team con base allo Yacht Club di Livorno, per la vittoria nella regata 151 Miglia, uno degli appuntamenti più significativi della vela italiana. L’equipaggio, formato da amici uniti da una lunga passione comune per la vela, ha saputo distinguersi per determinazione, spirito di squadra e competenza, conquistando la vittoria nella prestigiosa regata, oltre a eccellenti piazzamenti nelle regate Ammiraglio Francese, Viareggio-Bastia-Viareggio e nel Trofeo Chica Loca. Tutti questi risultati sono stati resi possibili anche grazie alla disponibilità e al supporto degli armatori, al suo presidente e allo staff tecnico. Il sindaco Luca Salvetti consegnerà una pergamena all’equipaggio. Sarà presente anche Giovanni Giannone presidente del Coni provinciale. Questo il testo della pergamena: “L’Ammininistrazione Comunale di Livorno esprime le più sentite congratulazioni a Mefistofele Sailing Team, Equipaggio barca “Lucifero” ITA 888541. Avete solcato i mari con determinazione, competenza e spirito di squadra, conquistando traguardi di grande prestigio nella stagione velica 2025, in particolare con la vittoria nella storica regata 151 Miglia, rendendo onore alla tradizione marinara della nostra città e al guidone dello Yacht Club Livorno. Il vostro percorso è motivo di orgoglio per Livorno e testimonianza concreta di quanto impegno e passione possano trasformarsi in esempio per le nuove generazioni”.