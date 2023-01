Salvetti presenta la rinnovata area giochi del parco Masini. Un’area a misura anche di ragazzino con il tennistavolo (Foto e video)

Home

10 Gennaio 2023

Il sindaco Luca Salvetti insieme all’assessore Viviani ha inaugurato questa mattina l’area giochi del parco Masini.

“Area giochi restaurata, rifatta e rinnovata completamente. Delle 57 aree presenti nei parchi in città questa è la 14esima che viene rinnovata dal 2021. Questo per rendere le zone verdi dei parchi cittadini più a misura di bambino e questa volta anche a misura di ragazzino; in questo parco c’è un tavolo da pin pong dove far giocare chi ha qualche anno in più. Questa è una novità molto bella e poi vediamo che ci sono questi nuovi giochi che hanno incontrato il favore dei bambini ed anche dei genitori. Il percorso di riqualificazione di tutti i nostri parchi che stiamo portando avanti con l’assessore Viviani ha l’obiettivo di renderli a misura di bambino”

Le parole del sindaco Salvetti



Il sindaco Salvetti inaugura la nuova area giochi del parco Masini con una partita a tennistavolo

