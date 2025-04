Home

Salvetti: quattro anni per tornare in C e voltare pagina rispetto a chi si era dimostrato non degno di guidare il Livorno"

7 Aprile 2025

Salvetti: quattro anni per tornare in C e voltare pagina rispetto a chi si era dimostrato non degno di guidare il Livorno”

Livorno 7 aprile 2025

Il Livorno torna in Serie C: “Un traguardo che segna la rinascita”

Livorno può finalmente tornare a sognare. Dopo quattro anni di attese, sacrifici e lavoro costante, la squadra amaranto riconquista la Serie C, riaccendendo l’entusiasmo di un’intera città. Un risultato che va oltre il campo, e che il sindaco Luca Salvetti celebra come il simbolo di una rinascita collettiva.

«Quattro anni per risorgere voltando pagina rispetto a chi si era dimostrato non degno di guidare il Livorno» ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando la svolta impressa grazie a un rinnovato spirito di squadra e a scelte decisive. «Un obiettivo raggiunto grazie a scelte coraggiose e all’impegno di società, giocatori, mister e dei nostri splendidi tifosi» ha aggiunto, riconoscendo il ruolo fondamentale di ogni componente dell’ambiente amaranto.

Il ritorno tra i professionisti arriva in un momento dal forte valore simbolico: nel 2025, infatti, l’Unione Sportiva Livorno compie 110 anni. «È il modo migliore per onorare questa importante ricorrenza – ha detto Salvetti – e cominciare a guardare al futuro calcistico con nuovo entusiasmo».

Un messaggio chiaro e diretto, che suona come un invito a continuare a crederci, uniti, per costruire un futuro degno della storia e della passione che da sempre legano Livorno alla sua squadra.