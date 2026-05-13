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Salvetti: “Quel cemento era un pugno nello stomaco, ora restituiamo dignità al Romito”

Cronaca

13 Maggio 2026

Salvetti: “Quel cemento era un pugno nello stomaco, ora restituiamo dignità al Romito”

Livorno 13 maggio 2026 Salvetti: “Quel cemento era un pugno nello stomaco, ora restituiamo dignità al Romito”

Sicurezza e bellezza di uno dei tratti più suggestivi della scogliera livornese. L’impegno dell’amministrazione e il risultato dell’avvio dell’intervento

Sul Romito, uno dei tratti più iconici e suggestivi della scogliera di Livorno, si apre una nuova fase dei lavori legati alla sicurezza stradale e alla riqualificazione paesaggistica. A sottolinearlo è il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, che in un intervento video ha ripercorso il percorso amministrativo che ha portato all’avvio dell’intervento.

Il progetto riguarda un’area particolarmente delicata della costa livornese, il Romito, punto di grande valore naturale e paesaggistico per la città di Livorno. Qui, negli ultimi mesi, è stato installato un sistema di barriere in cemento tipo “New Jersey” lungo la carreggiata, una soluzione adottata per ragioni di sicurezza della circolazione ma che ha suscitato forti critiche per il suo impatto visivo.

«Circa due mesi e mezzo fa ci eravamo soffermati sulla situazione che riguardava questo intervento sul Romito – ha spiegato Salvetti – un intervento necessario per la sicurezza della mobilità, ma anche molto impattante su una delle strade più belle della nostra Livorno». Il sindaco ha ricordato come l’amministrazione abbia lavorato per sbloccare i finanziamenti e avviare i lavori, di competenza di ANAS.

Secondo quanto dichiarato, l’obiettivo è ora quello di migliorare la sicurezza senza compromettere la bellezza del paesaggio: «Quel New Jersey in cemento era stato un pugno nello stomaco – ha aggiunto – abbiamo spinto molto affinché partissero i lavori e ora riusciremo a liberare la strada da questo elemento fastidioso e bruttissimo, restituendo sicurezza, fruibilità e soprattutto bellezza».

L’intervento si inserisce dunque in una più ampia operazione di messa in sicurezza della viabilità del Romito, con l’auspicio che il tratto costiero possa tornare pienamente valorizzato anche dal punto di vista estetico, in equilibrio tra tutela dell’incolumità e rispetto del paesaggio.