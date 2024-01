Home

Salvetti racconta la trasformazione della città durante il suo mandato

16 Gennaio 2024

Livorno 16 gennaio 2024 – Salvetti racconta la trasformazione della città durante il suo mandato

Il sindaco con un post e un video sui social illustra le opere fatte e programmate

“La trasformazione della città

Ultimi cinque mesi del mandato elettorale della giunta Luca Salvetti.

Luca Salvetti: Mille cose fatte Mille cose da concludere Mille da sognare insieme

Per quel che riguarda le opere pubbliche concluse, gli interventi al via in queste settimane o in corso di realizzazione e i progetti definitivi da mandare in gara abbiamo deciso di realizzare una mostra recuperando e valorizzando una parte un po’ dimenticata del Palazzo Comunale.

L’elenco è lungo e si unisce al lavoro fatto sugli aspetti non materiali come il sociale, la cultura, l’ambiente, il lavoro, la gestione delle aziende, il bilancio, la protezione civile, la mobilità, la partecipazione, il porto, il commercio, i servizi del Comune.

È nato un luogo sempre visitabile che racconta”. Queste le parole del sindaco alle quali seguono le immagini del video qui sotto riportato

