Salvetti, Raspanti e Gazzetti alla RSA Santa Caterina per i 150anni della congregazione delle Sorelle dei Poveri

21 Aprile 2024

La Congregazione delle Sorelle dei Poveri di S. Caterina da Siena nasce a Siena nel 1974, fondata da una giovane senese, la B. Savina Petrilli (1851-1923).

Savina Petrilli nasce in una famiglia ricca di valori umani e cristiani e fin da piccola si sente fortemente amata da Gesù e con lo stesso ardore di Caterina da Siena – da cui eredita i 4 grandi amori: il crocifisso, i poveri, l’Eucaristia e la Chiesa – sceglie di dedicarsi, specialmente, ai poveri per aiutarli, curarli, amandoli senza misura e senza ricompensa.

La missione specifica delle Sorelle dei Poveri non è altro che lo stesso carisma sacerdotale nella sua espressione dinamica:

“Ciò che noi abbiamo di particolare è il nome di Sorelle dei poveri, il quale esprime la nostra vocazione… Come Gesù Cristo si fece per amore nostro fratello, si caricò dei nostri peccati, si offrì per noi; così dobbiamo anche noi divenire, per amore, sorella dei miseri, portando ovunque è miseria e dolore, pena ed angoscia, il sollievo e l’amore, la pace e la gioia, e come fece Gesù, mediante il sacrificio, l’olocausto del corpo e delle sue forze, dello spirito e delle sue facoltà, della stessa vita” (Dir.15-17-18).

In occasione dei festeggiamenti del 150° anniversario dalla Fondazione della congregazione che gestisce l’istituto S. Caterina di Livorno, Il Sindaco di Livorno Luca Salvetti, Andrea Raspanti assessore comunale e Francesco Gazzetti – Consiglio regionale della Toscana hanno fatto visita alle sorelle e alla struttura

La Casa di Riposo Santa Caterina sul viale Italia a Livorno, è una struttura a carattere residenziale, finalizzata alla promozione umana e spirituale delle ospiti conformemente al carisma della Congregazione, dove; oltre a prestazioni di carattere ricettivo, vengono assicurati interventi di carattere ricreativo e socio-assistenziale.

Costruita nel 1970, offre accoglienza ed ospitalità a signore anziane in completo stato di autosufficienza psico-fisica o parzialmente autosufficienti, che; desiderino soggiornare in una struttura di fronte alla bella Terrazza Mascagni e immersa nel verde e nella tranquillità di un parco.

Foto: Erica Poggianti