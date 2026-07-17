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Salvetti respinge le accuse: «A Livorno non si minimizza la sicurezza. Chi delinque deve pagare»

Cronaca

17 Luglio 2026

Salvetti respinge le accuse: «A Livorno non si minimizza la sicurezza. Chi delinque deve pagare»

Livorno 26 luglio 2026 Salvetti respinge le accuse: «A Livorno non si minimizza la sicurezza. Chi delinque deve pagare»

«A Livorno non si minimizza niente». Il sindaco Luca Salvetti respinge con decisione le accuse dell’opposizione, che lo critica per un approccio ritenuto troppo orientato all’inclusione e poco incisivo sul fronte della sicurezza e del degrado urbano.

Intervenendo sul tema durante un dibattito politico, il primo cittadino rivendica invece di essere stato tra i principali promotori del confronto istituzionale sulle emergenze che hanno interessato la città.

«La risposta è abbastanza scontata – afferma Salvetti – visto che sono io ad aver chiesto la convocazione, a più riprese, del COSP a seconda delle emergenze che ci sono».

Per il sindaco, le critiche provenienti dalle opposizioni rientrano nella normale dialettica politica.

«Comprendo che le opposizioni, soprattutto la destra, facciano un ragionamento per mettere in difficoltà le amministrazioni e i sindaci», sostiene.

Salvetti sposta quindi l’attenzione sul Governo nazionale, sottolineando come le responsabilità in materia di sicurezza non possano essere attribuite esclusivamente agli enti locali.

«Qui è emerso chiaramente, i cittadini lo sanno: sono quattro anni che stanno governando e sul fronte della sicurezza hanno ottenuto zero risultati», afferma riferendosi all’azione dell’attuale maggioranza di governo.

Il sindaco ribadisce quindi la propria linea sul rispetto delle regole, respingendo l’idea che l’inclusione possa significare tolleranza verso chi commette reati.

«Io sono convinto che in questa città chi non sta alle regole, chi delinque, chi non rispetta i diritti degli altri non può stare in questa comunità. Deve essere individuato e deve pagare le conseguenze del suo atteggiamento».

Per questo, aggiunge, il ruolo delle forze dell’ordine resta centrale.

«Chiedo alle forze dell’ordine e a chi deve gestire quest’aspetto di operare al meglio. La Polizia Locale dà un aiuto, è sempre disponibile, però questo devono fare».

Salvetti conclude ribadendo con fermezza la propria posizione.

«Io non minimizzo niente».

Le dichiarazioni arrivano nel pieno del confronto politico sul tema della sicurezza, uno degli argomenti più dibattuti anche a Livorno, dove maggioranza e opposizione continuano a confrontarsi sulle strategie da adottare per contrastare degrado, criminalità e fenomeni di illegalità.