30 Luglio 2024

Livorno 30 Luglio 2024 – Salvetti riceve Paolo Bettini, campione olimpico di ciclismo ai Giochi di Atene 2004

Il campione olimpico di ciclismo Paolo Bettini, vincitore ai Giochi di Atene del 2004, è stato ricevuto dal sindaco Luca Salvetti in Sala Cerimonie. Insieme a Bettini era presente Elena Konstantos, Console Onorario di Grecia a Livorno.

A vent’anni dalla vittoria olimpica, Bettini si appresta a intraprendere un viaggio di 12 tappe attraverso la Grecia, partendo da Katerini e arrivando ad Atene, per celebrare l’anniversario del suo trionfo. Questo viaggio, che partirà il 26 agosto e si concluderà il 6 settembre, non sarà solo un omaggio al suo passato, ma anche un’opportunità per promuovere il viaggio sostenibile in bicicletta.

La bicicletta che Bettini utilizzerà avrà una livrea dedicata all’antica Grecia e alle Olimpiadi, e la sua maglia sarà una replica di quella indossata nel 2004. Bettini ha vinto numerose competizioni durante la sua carriera, tra cui due mondiali, una Milano-Sanremo, e diverse vittorie nei grandi Giri.

La conferenza stampa per annunciare l’evento si è tenuta il 9 luglio presso l’Ambasciata di Grecia a Roma. Presenti, oltre a Bettini, l’ambasciatrice Eleni Sourani, Elena Kostantos e giornalisti di vari quotidiani sportivi.

Durante l’incontro in Sala Cerimonie, il sindaco Salvetti ha sottolineato l’importanza del trionfo olimpico di Bettini per la città di Livorno, che vanta 99 medaglie olimpiche su un totale di 885 conquistate dall’Italia. “È bello ricordare un trionfo olimpico in questi giorni in cui si stanno svolgendo i giochi olimpici a Parigi,” ha dichiarato Salvetti.

Elena Kostantos ha espresso il suo entusiasmo per il viaggio di Bettini, che attraverserà località storiche come il monte Olimpo e Olimpia prima di arrivare ad Atene. “Mi auguro che questo viaggio sia per Paolo un altro dei momenti bellissimi della sua vita,” ha affermato.

Saverio Metti, presidente regionale del Comitato Toscana Federciclismo, ha lodato Bettini come un modello per il ciclismo toscano e ha ringraziato il Comune di Livorno per il sostegno al ciclismo giovanile.

Giovanni Giannone, Delegato Provinciale del Coni, ha ricordato con emozione il 14 agosto 2004, quando Bettini e Aldo Montano, entrambi livornesi, vinsero le loro medaglie olimpiche, definendo quel giorno “incredibile” per la comunità di Livorno.

L’incontro si è concluso con le parole di Paolo Bettini, che ha rievocato la gioia e l’orgoglio del 14 agosto 2004, ricordando come lui e Montano abbiano aperto il medagliere per l’Italia in quella storica giornata. Presenti all’incontro anche una delegazione di giovani ciclisti del Gruppo Sportivo Carli Salviano.