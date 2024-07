Salvetti: “Riprendiamo a tagliare nastri?” “Sì. Presto ne seguiranno molti altri frutto del nostro lavoro”(Video)

Home

9 Luglio 2024

Livorno 9 luglio 2024 – Salvetti: “Riprendiamo a tagliare nastri?” “Sì. Presto ne seguiranno molti altri frutto del nostro lavoro”

Luca Salvetti, sindaco di Livorno, in occasione del taglio del nastro della nuova piazza Colonnella coglie l’occasione per chiarire a tutti quelli che lo hanno attaccato in campagna elettorale su questo argomento che; continuerà a tagliare i nastri perchè sono il frutto del lavoro e dell’impegno suo e della sua giunta, realizzati per rendere migliore la città di Livorno