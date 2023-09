Ambiente

25 Settembre 2023

Livorno 25 settembre 2023 – Salvetti: “Sbloccata la situazione delle aree ex Trw, società di Neri acquisisce l’area”

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti annuncio lo sblocco delle aree della ex TRW

Natale 2013 la Trw apre le porte alle famiglie dei dipendenti con una festa nei grandi capannoni dell’azienda.

Pochi giorni dopo, il Natale 2014, Trw chiude e le aree che avevano ospitato lavoratori e produzioni importanti vengono abbandonate a se stesse.

Poco prima del Natale del 2019 le strutture vengono invase da centinaia di giovani per un Rave party che fa discutere e che purtroppo vede la morte di una giovane donna.

Da quel momento abbiamo lavorato per; obbligare i proprietari a mettere la struttura e i terreni in sicurezza; per procedere ad una bonifica dei capannoni e ad aprire un dialogo con chi deteneva l’area da noi considerata strategica per un nuovo sviluppo produttivo della città.