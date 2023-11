Home

Cronaca

Salvetti: “scuole superiori sono in difficoltà, noi possiamo pensare a mettere a disposizione quello che abbiamo e che non è tanto”

Cronaca

17 Novembre 2023

Salvetti: “scuole superiori sono in difficoltà, noi possiamo pensare a mettere a disposizione quello che abbiamo e che non è tanto”

Salvetti: “Le nostre competenze arrivano alle scuole medie. Noi abbiamo realizzato strutture, migliorato strutture che erano in abbandono e questo abbiamo fatto per 5 anni investendo alla voce scuola al più alto livello insieme al sociale.

Le scuole superiori sono in difficoltà, noi possiamo pensare a mettere a disposizione quello che noi abbiamo e che non è tanto. Io sono qui politicamente a chiedere che vengano date risorse, che non ci sia il numero chiuso nelle scuole. Se io voglio scegliere di andare all’Enrique devo andarci e questo è quello che io ho chiesto. La direzione è quella di avere nuove strutture perchè questo non accada . Abbiamo intanto una struttura attualmente vuota potrebbero andarci delle classi, vediamo se è possibile farlo, poi è lo stato che deve metterci i soldi per le scuole”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin