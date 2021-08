Home

Cronaca

Aree pubbliche

Salvetti taglia il nastro all’Ippodromo Caprilli, “La struttura, un veicolo per rilanciare il turismo a Livorno”

Aree pubbliche

16 Agosto 2021

Salvetti taglia il nastro all’Ippodromo Caprilli, “La struttura, un veicolo per rilanciare il turismo a Livorno”

Livorno, 16 agosto 2021

Momento inaugurale, il giorno di Ferragosto, per l’impianto dell’Ippodromo “F.Caprilli”, rifunzionalizzato e recuperato.

A tagliare il nastro il sindaco Luca Salvetti, che ha presentato alla città la struttura, che ha già ospitato 4000 persone per la rassegna culturale e spettacolare “Martingala” e si appresta a ospitare “Cortomuso”, ciclo di concerti che si concluderà il 29 agosto con Manu Chao.

“Siamo a riaprire una struttura storica della città di Livorno, questo luogo incredibile a due passi dal mare: speravamo di farlo con le corse dei cavalli, ma l’inaugurazione è per tutta la struttura, che sarà un nuovo parco pubblico oltre che luogo di spettacolo e cultura, veicolo per rilanciare il turismo a Livorno.

Sei mesi fa qui era una giungla inagibile, c’era stata una vera cannibalizzazione perché non era stato previsto un custode per impedire di dover pou spendere tanto per recuperarlo. Per riportarlo così sono stati spesi 500 mila euro ma ci sarà un percorso ulteriore”.

Il nuovo gestore dell’impianto sportivo Silvio Toriello ha anticipato che punta a 5 giornate di corse a novembre e 5 a dicembre. “Nel frattempo – ha detto – riattivieremo il centro allenamento per far sì che qui ci siano i cavalli e faremo concorsi di equitazione per rendere il cavallo protagonista di questo luogo” .

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin