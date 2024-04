Home

7 Aprile 2024

Livorno 7 aprile 2024 – Salvezza blindata, il Don Bosco espugna Altopascio

È stata una partita vietata ai cardiopatici, ma alla fine la Toscana Food Don Bosco ha conquistato quello che era l’obiettivo stagionale, la salvezza con la valorizzazione di tanti giovani.

Un traguardo raggiunto ad una giornata dalla fine della seconda fase, senza passare dalle forche caudine dei playout, per aver raggiunto il quale i ragazzi rossoblu meritano solo complimenti.

Infatti, anche perdendo nel recupero di giovedì contro Valdisieve, la Toscana Food Don Bosco può essere solo agganciata da Pontedera, con la quale vanta lo scontro diretto favorevole.

A far saltare i tappi di champagne è stata la bella vittoria sul parquet di Altopascio, al termine di una partita conclusa soltanto dopo un tempo supplementare, con i padroni di casa bravi a recuperare nel periodo finale gli otto punti di vantaggio con cui la Toscana Food, in precedenza avanti anche di undici, aveva chiuso il terzo periodo.

Il vedersi raggiunti proprio nel finale poteva essere una mazzata dal punto di vista psicologico, ed invece i giovani virgulti rossoblu sono stati bravi a ripartire, piazzando, nell’extra time, un parziale di 13-5, valso il “game, set and match”, con annessa la conquista della salvezza diretta, giusto premio di una stagione davvero ben giocata dai ragazzi di Francesco Barilla.

Tra i singoli, detto che tutti i ragazzi hanno contribuito al colpaccio, da segnalare i quattro ragazzi in doppia cifra, dai 23 di Tartamella agli 11 di Ciano, passando per i 14 di Deri ed i 12 di Balestri.

Al termine del confronto del “Pertini”, il coach della Toscana Food Don Bosco, Francesco Barilla, non nasconde la propria soddisfazione per aver raggiunto l’obiettivo stagionale della salvezza con una settimana di anticipo:

“E’ stata una partita dura ed altrettanto sofferta, nella quale non siamo riusciti a offrire il nostro volto migliore in difesa, permettendo ad Altopascio, a cui voglio fare i miei complimenti, di metterci in difficoltà.

Al di là della sofferta vittoria, però, oggi le congratulazioni vanno a tutti i componenti della squadra, sono stati bravi a reagire nei momenti di sofferenza e non si sono disuniti quando Altopascio ha agganciato il supplementare, lì sono stati bravi a resettare ed a portare a casa i due punti.

Tutti i ragazzi hanno offerto un’ottima prestazione, ma due parole voglio spenderle per Deri che ha stretto i denti e, pur non essendo al top della forma fisica, ha dimostrato di avere un grande cuore, così come tutti gli altri, bravi a fornire una ottima prestazione, anche dal punto di vista mentale, come sottolinea la buona percentuale dalla lunetta. Tutti elementi che ci hanno permesso di raggiungere un grande risultato”.