Home

Cronaca

Salviano; autobus finisce in un giardino, è incastrato nel muro di recinzione (Foto)

Cronaca

30 Ottobre 2025

Salviano; autobus finisce in un giardino, è incastrato nel muro di recinzione (Foto)

Livorno 30 ottobre 2025 Salviano; autobus finisce in un giardino, è incastrato nel muro di recinzione

Paura in via di Salviano angolo via Costanza dove intorno alle ore 20:30 un autobus di linea è montato sopra il marciapiede, ha divelto una recinzione in ferro che delimita i giardini di un condominio dalla pubblica via.

L’autobus fortunatamente era vuoto, non aveva passeggeri a bordo, l’unico ferito lieve è l’autista soccorso dai volontari della Misericordia di Antignano inviati sul posto dal 118.

Sul posto anche i vigili del fuoco per disincastrare il mezzo dal muro di cemento su cui è appoggiato

Le cause dell’incidente sono al vaglio della Municipale, ma l’ipotesi più accreditata sarebbe quella di un malore

Al momento le operazioni sono ancora in corso, notizia in aggiornamento