24 Gennaio 2023

Livorno 24 gennaio 2023 – Salviano: Brandiva un coltello in strada, 45enne italiano bloccato dalla polizia

Questa mattina la polizia è intervenuta in via Costanza (quartiere Salviano) a Livorno per un uomo che in strada brandiva pericolosamente un coltello

Alla vista della Polizia, l’uomo, un italiano di 45 anni, ha tentato la fuga per poi essere bloccato poco più avanti dagli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti

Durante l’operazione un poliziotto è rimasto lievemente ferito.

Il 45enne è stato trasportato al Pronto Soccorso è avviato al trattamento sanitario obbligatorio

