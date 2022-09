Home

11 Settembre 2022

Livorno 11 settembre 2022 – Salviano, da domani senso unico invertito in via dei Pelaghi

Da domani lunedì scatta una nuova ordinanza di traffico ( N. 5647 DEL 09/09/2022) che stabilisce:

1) l’inversione del senso unico di marcia in via dei Pelaghi nel tratto compreso tra il civico

73/A e l’intersezione con via di Salviano (il nuovo senso unico andrà nella direzione motorizzazione civile – via di Salviano);

2) l’istituzione del Fermarsi e Dare Precedenza in via dei Pelaghi all’altezza dell’intersezione

con via di Salviano;

3) l’istituzione di spazi di sosta per autoveicoli con tipologia a spina in via dei Pelaghi (lato

civici pari) nel medesimo tratto di cui al paragrafo 1).

Questa nuova ordinanza va incontro alle richieste dei commercianti dell’area, e andrà a razionalizzare i flussi nell’area interessata dai lavori di messa in sicurezza post alluvione

