Salviano: Marciapiede e lampioni mancanti in via di Valle Benedetta, Amadio: “provvedere in tempi veloci” (Video)

2 Novembre 2022

Salviano: Marciapiede e lampioni mancanti in via di Valle Benedetta, Amadio: “provvedere in tempi veloci” (Video)

Livorno 1 novembre 2022 – Salviano: Marciapiede e lampioni mancanti in via di Valle Benedetta, Amadio: “provvedere in tempi veloci”

Marcella Amadio dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, chiamata da alcuni residenti di via di Valle Benedetta segnala al sindaco Salvetti una situazione di pericolo

“Sul primo tratto della via di Valle Benedetta, non vi sono ne’ marciapiedi, ne’ illuminazione.

I rischi, per i pedoni e per gli automobilisti, sono evidenti. – Commenta Marcella Amadio che prosegue

L’Amministrazione Comunale dovrebbe provvedere, ed in tempi veloci, a rendere questa strada più sicura.

Basterebbe veramente poco”

La video segnalazione di Marcella Amadio



