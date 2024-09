Home

11 Settembre 2024

Salviano, via Boccherini: un canale di scolo trasformato in discarica a cielo aperto (Video)

Livorno 11 settembre 2024 – Salviano, via Boccherini: un canale di scolo trasformato in discarica a cielo aperto

Nel quartiere di Salviano a Livorno, lungo Via Boccherini, il canale di scolo delle acque è ormai divenuto una vera e propria discarica a cielo aperto. Come mostrano le immagini e i video provenienti dalla zona, il degrado è evidente: sacchetti di spazzatura abbandonati galleggiano sull’acqua stagnante, vasi di plastica affondati, tappi di secchi di vernice, bottiglie di vetro e plastica, lattine, e altro materiale di scarto disseminato nel canale.

Il canale, pensato per garantire il corretto deflusso delle acque piovane, è ormai ostruito dai rifiuti che impediscono il normale flusso dell’acqua. Una situazione che, oltre a compromettere la funzionalità dell’infrastruttura, rappresenta un grave pericolo per l’ambiente e per la salute pubblica.

Questo degrado mette in luce un problema più ampio: l’incuria verso gli spazi pubblici e la mancanza di rispetto per l’ambiente. Il canale di Via Boccherini, oltre ad essere in uno stato di abbandono, riflette una diffusa disattenzione verso la corretta gestione dei rifiuti. Le conseguenze di questo comportamento possono essere gravi, soprattutto in un’area soggetta a piogge frequenti come Livorno, dove l’ostruzione dei canali di scolo aumenta il rischio di allagamenti e disagi per i residenti.