Home

Cronaca

Salvini a Livorno: “Città aperta, curiosa e solidale. Chi lancia uova e minaccia non la rappresenta”

Cronaca

3 Maggio 2024

Salvini a Livorno: “Città aperta, curiosa e solidale. Chi lancia uova e minaccia non la rappresenta”

Livorno 3 maggio 2024 – Salvini a Livorno: “Città aperta, curiosa e solidale. Chi lancia uova e minaccia non la rappresenta”

“La Lega è per la libertà; è per cambiare l’Europa. Non voglio che i miei figli crescano in una Europa con auto elettriche cinesi ed estremisti islamici in ogni dove”. Da ministro sto investendo tanto in opere pubbliche in Toscana e su Livorno”. E sulle contestazioni: “I fascisti rossi sono gli ultimi fascisti rimasti, che vorrebbero impedire a qualcuno di presentare un libro, di parlare di Livorno, Italia ed Europa”.

l’ingresso di Matteo Salvini al cinema 4 Mori