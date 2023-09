Home

Salvini accompagnato dalla Locatelli prova la 500 adattata per disabili di InAssociazione

24 Settembre 2023

Livorno 24 settembre 2023

La 500 storica adattata di In Associazione Livorno, un’associazione che si occupa di promuovere la mobilità in autonomia delle persone con disabilità; ha fatto sensazione all’Expo Aid di Rimini; la prima edizione di un grande evento nazionale dedicato al mondo del Terzo Settore e dell’associazionismo italiano.

Tra i tanti visitatori che si sono avvicinati alla 500 per ammirarla e scoprire la sua storia, ci sono stati anche due ministri:

il ministro alle disabilità Alessandra Locatelli e il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini.

I due ministri si sono fermati davanti alla 500 per diversi minuti. Incuriositi dal fatto che si trattasse di una vettura storica adattata per consentire la guida alle persone con disabilità; hanno voluto sapere come era stato realizzato l’adattamento, quali erano le caratteristiche tecniche e le funzionalità della 500 e quali erano le attività e i progetti di In Associazione Livorno. Poi hanno voluto anche provare la 500, salendo a bordo e simulando una guida.

I due ministri hanno dimostrato grande interesse per la mobilità in autonomia, riconoscendo l’importanza di garantire alle persone con disabilità la possibilità di spostarsi liberamente e in sicurezza. Hanno anche apprezzato il lavoro svolto da In Associazione Livorno e dalle altre associazioni del Terzo Settore presenti all’Epo Aid, sottolineando; il valore sociale e culturale del loro impegno. Hanno infine espresso la volontà di sostenere le iniziative a favore delle persone con disabilità e del mondo associativo, auspicando che da questo incontro dell’expo possano nascere nuove opportunità e collaborazioni.

In foto il ministro Matteo Salvini e il Ministro Alessandra Locatelli con la maglietta arancione dell’ExpoAid

