Salvini in città, appuntamento annullato per ordine pubblico, andrà alla Darsena Europa
Livorno 9 ottobre 2025 Salvini in città appuntamento annullato per ordine pubblico, andrà alla Darsena Europa
A seguito degli eventi dei giorni scorsi che hanno visto contestato il Ministro Matteo Salvini a Livorno, per ordine pubblico la presenza di Salvini al mercatino del venerdì in via Allende è stata annullata.
Matteo Salvini verrà ugualmente a Livorno ma non a diretto contatto con i cittadini, visiterà l’area della Darsena Europa