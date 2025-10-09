Cronaca 9 Ottobre 2025

Salvini in città, appuntamento annullato per ordine pubblico, andrà alla Darsena Europa

Salvini in città appuntamento annullato per ordine pubblico, andrà alla Darsena Europa

Livorno 9 ottobre 2025 Salvini in città appuntamento annullato per ordine pubblico, andrà alla Darsena Europa

A seguito degli eventi dei giorni scorsi che hanno visto contestato il Ministro Matteo Salvini a Livorno, per ordine pubblico la presenza di Salvini al mercatino del venerdì in via Allende è stata annullata.

Matteo Salvini verrà ugualmente a Livorno ma non a diretto contatto con i cittadini, visiterà l’area della Darsena Europa

Regionali Marco Landi
banner-mostra-giovanni-fattori
mini corso vino livorno fisar
Pik Kemical
Ekom Mazzini-Olandesi 23 settembre-6 ottobre
Banner Yogurteria Gelateria Fiori Rosa
Banner Aamps