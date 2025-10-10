Home

10 Ottobre 2025

Livorno 10 ottobre 2025 Salvini in Darsena Europa, Ghiozzi attacca Salvetti: "Comportamenti imbarazzanti e smetta di fare il capo ultras"

Le dichiarazioni sulla visita del ministro dei trasporti Matteo Salvini e l’attacco a Salvetti del consigliere comunale Lega Carlo Ghiozzi:

“La visita di oggi del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al cantiere della Darsena Europa ha permesso di constatare direttamente l’avanzamento dei lavori di quella che sarà un’opera fondamentale per il futuro economico e logistico non solo di Livorno, ma dell’intera Toscana e del Paese.

La presenza del Ministro Salvini qui a Livorno non è un semplice atto formale, ma la chiara dimostrazione dell’attenzione che il Governo riserva alle grandi opere strategiche del nostro territorio. Abbiamo visto con i nostri occhi i progressi e abbiamo avuto la conferma che la Darsena Europa è una priorità assoluta. L’occasione è stata propizia anche per un confronto tecnico e operativo con il commissario dell’Autorità di Sistema Portuale, focalizzato sulla prossima fase cruciale: il collegamento infrastrutturale della nuova darsena alle reti stradali e ferroviarie esistenti. È emerso chiaramente il fabbisogno finanziario necessario per garantire che la Darsena Europa non sia un’isola, ma un vero e proprio hub intermodale efficiente . Il Ministro Salvini ha assunto l’impegno di reperire i finanziamenti necessari all’integrazione della darsena nelle prossime manovre di bilancio. Questo è un impegno concreto che guarda al futuro del porto e alla creazione di posti di lavoro. Altrettanto significativa è stata la rassicurazione del Vicepremier riguardo una questione attesa da tempo dalla comunità portuale livornese. Siamo lieti che il Ministro Salvini abbia promesso che la nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale sarà definita ed effettuata entro la fine della prossima settimana. Si chiude così un periodo di commissariamento e si dà stabilità e una guida piena all’ente, essenziale per affrontare le sfide future con la massima determinazione. Un ringraziamento va al Ministro per la sua costante e proficua vicinanza al nostro territorio.

Imbarazzanti in questo contesto costruttivo per il futuro di Livorno le dichiarazioni del Sindaco rilasciate alla stampa ai margini dell’incontro con Salvini. Salvetti affermando in modo grottesco che il Ministro “non conosceva il progetto anche se era in carica da 10 anni” (forse si è dimenticato che il Governo Meloni è stato eletto circa 3 anni fa), non fa minimamente gli interessi della città con questo goffo tentativo di dileggiare senza fondamento un’istituzione governativa. Durante l’incontro infatti lo stesso Salvetti ronzava intorno ai dirigenti dell’autorità portuale che spiegavano al Ministro lo stato di avanzamento dei lavori senza neanche avvicinarsi a sentire cosa stessero dicendo; nella sua fantasiosa narrazione invece dichiara addirittura che è stato lui a mostrare a Salvini cosa sta accadendo in questo contesto infrastrutturale. Inaccettabili poi le ultimi dichiarazioni dove conferma apertamente che la presenza del leader della Lega a Livorno per presentare candidati ed il programma elettorale sia da ritenersi provocatoria bollandolo come atto di sfida nei confronti della città. Rimaniamo pertanto esterrefatti di come, di fronte ad un’immagine deleteria di Livorno portata avanti da alcune centinaia di delinquenti da condannare senza se e senza ma, il primo cittadino non prenda le distanze, non esprima solidarietà ai cittadini che volevano partecipare al comizio aggrediti ingiustamente, non garantisca che siano rispettate le regole democratiche del confronto politico, ma che continui irresponsabilmente a fomentare gli animi senza distendere il clima teso. Salvetti si faccia un esame di coscienza e smetta di fare una volta per tutte il capo ultras: la città di Livorno non ha assolutamente bisogno di tutto questo. Come Lega lo richiamiamo pertanto alla responsabilità del suo ruolo istituzionale”.

Carlo Ghiozzi Segretario Provinciale e CapoGruppo Lega Comune di Livorno

