9 Ottobre 2025

Salvini torna a Livorno tra la gente, la Lega invita Salvetti per parlare col ministro su temi cruciali per la città

Livorno 9 ottobre 2025 Salvini torna a Livorno tra la gente, la Lega invita Salvetti per parlare col ministro su temi cruciali per la città

Salvini torna a Livorno: venerdì 10 ottobre tra la gente al mercatino del venerdì

Dopo le contestazioni e i momenti di tensione registrati lo scorso 7 ottobre davanti ai bagni Pancaldi — dove si era svolto un evento elettorale della Lega con la presenza di diversi ministri del Carroccio — Matteo Salvini tornerà a Livorno venerdì 10 ottobre.

La precedente visita del vicepremier e ministro delle Infrastrutture era stata segnata da scontri tra manifestanti e forze dell’ordine sul viale Italia, con lanci di bottiglie e bombe carta e alcuni fermi da parte della polizia.

Questa volta, Salvini sceglie un approccio diverso: niente comizi o appuntamenti formali, ma un incontro diretto con la cittadinanza. Il ministro sarà in città per un paio d’ore, e farà tappa al mercatino del venerdì, lato ex Atleti, per parlare con le persone e raccogliere opinioni e proposte.

L’iniziativa è stata annunciata durante una conferenza stampa dai rappresentanti della Lega Livorno, Carlo Ghiozzi e Michele Gasparri, che hanno anche rivolto un invito ufficiale al sindaco Luca Salvetti a incontrare il ministro.

Secondo i due esponenti del Carroccio, la presenza di Salvini rappresenta un’occasione importante per il primo cittadino per affrontare temi cruciali per il bene della città, anche in virtù del ruolo di governo del ministro e della sua possibilità di incidere su questioni strategiche per Livorno.

L’obiettivo dichiarato è quello di ristabilire un contatto più diretto e sereno con i cittadini livornesi, dopo le tensioni dei giorni scorsi, in un clima di ascolto e confronto.