15 Ottobre 2025

Livorno 15 ottobre 2025 Sampei cerca casa

Prosegue la campagna dell’ufficio Tutela Animali per l’adozione dei cani ospiti del Canile municipale

Livorno, 14 ottobre 2025 – Sampei è un meticcio border/belga di circa cinque anni, arrivato nel 2021 al canile comunale “La Cuccia nel Bosco” .

Con il suo meraviglioso pelo lungo e lo sguardo curioso, Sampei conquista subito chiunque lo incontri. È un cane pieno di energia, collaborativo con le persone e gestibile al guinzaglio. Ama giocare, esplorare e vivere nuove esperienze.

Ora cerca una famiglia paziente e amorevole che sappia offrirgli il calore di una vera casa.

Chiunque desideri conoscerlo può rivolgersi al canile “La Cuccia nel Bosco” per fissare un incontro: Sampei aspetta solo di poter condividere la sua allegria e la sua dolcezza con qualcuno che voglia amarlo per sempre.