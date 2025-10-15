Sampei cerca casa
Livorno 15 ottobre 2025 Sampei cerca casa
Prosegue la campagna dell’ufficio Tutela Animali per l’adozione dei cani ospiti del Canile municipale
Livorno, 14 ottobre 2025 – Sampei è un meticcio border/belga di circa cinque anni, arrivato nel 2021 al canile comunale “La Cuccia nel Bosco”.
Con il suo meraviglioso pelo lungo e lo sguardo curioso, Sampei conquista subito chiunque lo incontri. È un cane pieno di energia, collaborativo con le persone e gestibile al guinzaglio. Ama giocare, esplorare e vivere nuove esperienze.
Ora cerca una famiglia paziente e amorevole che sappia offrirgli il calore di una vera casa.
Chiunque desideri conoscerlo può rivolgersi al canile “La Cuccia nel Bosco” per fissare un incontro: Sampei aspetta solo di poter condividere la sua allegria e la sua dolcezza con qualcuno che voglia amarlo per sempre.