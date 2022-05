Home

Samuel, frontman dei Subsonica in concerto a Livorno

10 Maggio 2022

Samuel, frontman dei Subsonica in concerto a Livorno

Livorno 10 maggio 2022

Arriva sabato 14 maggio al The Cage, con una grande voglia di trascinare e farsi trascinare dall’energia del pubblico il frontman dei Subsonica.

Conosciuto semplicemente come Samuel, il cantante, autore e chitarrista torinese ha da poco compiuto 50 anni, di cui oltre 25 dedicati ad emozionare i fan con la propria inconfondibile voce.

Samuel ha alle spalle nove album con i Subsonica, sei con i Motel Connection e due album da solista, Il Codice Della Bellezza e Brigata Bianca, oltre alla firma su alcuni testi di brani diventati ormai iconici, da Tutti i miei sbagli a Nuova ossessione, da Colpo di pistola a Incantevole.

È a lui che si deve l’esperimento, magicamente riuscito, dell’innesto del cantautorato italiano nella musica elettronica a cavallo tra gli anni ‘90 e gli anni zero.

Elettronica a cui Samuel ha dedicato il singolo omonimo uscito nel gennaio scorso, scritto insieme ad Andrea Bonomo e Dade: una vera e propria dichiarazione d’amore per un genere musicale che negli anni ‘90 è divenuto il simbolo della socialità più selvaggia e folle, della passione per le serate sudate e creative dei rave party, dell’identità underground che all’epoca si affermava e diffondeva in tutta la penisola.

Di poche settimane fa sono il singolo E invece, in collaborazione con il co-fondatore del gruppo statunitense The Lumineers Jeremiah Fraites, e la partenza dell’Elettronica Club Tour, la tournée prodotta e organizzata da Kashmir con cui Samuel sta girando i palchi di tutta Italia e che sabato arriverà a Livorno

