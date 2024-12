Home

3 Dicembre 2024

Poligrafici in sciopero, domani corteo da Il Tirreno al Comune

Livorno 3 dicembre 2024

Domani mercoledì 4 dicembre i 35 poligrafici de Il Tirreno saranno in sciopero per l’intera giornata lavorativa per ribadire la loro contrarietà alla decisione della SAE di trasferirli a Sassari a partire dal 1 gennaio.

Sempre domani si terrà “La camminata per Il Tirreno”, iniziativa organizzata dalla Slc-Cgil per tenere accesi i riflettori sulla vertenza.

La camminata partirà alle ore 14 dalla sede de Il Tirreno di Livorno in viale Alfieri e si concluderà a Palazzo civico dove alle 14.45 è convocata la terza commissione consiliare: nel corso della riunione si parlerà infatti anche della vertenza dei poligrafici.

Samuele Falossi segretario generale Slc-Cgil provincia di Livorno e Pisa invita la cittadinanza e le istituzioni a partecipare alla camminata: Livorno non può permettersi di perdere altri posti di lavoro.