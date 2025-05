Home

Provincia

San Carlo Buskers Festival, il bilancio della kermesse: “Un’altra edizione di successo, avanti con entusiasmo verso il 2026”

Provincia

6 Maggio 2025

San Carlo Buskers Festival, il bilancio della kermesse: “Un’altra edizione di successo, avanti con entusiasmo verso il 2026”

San Vincenzo 6 maggio 2025 San Carlo Buskers Festival, il bilancio della kermesse: “Un’altra edizione di successo, avanti con entusiasmo verso il 2026”

“Il Buskers Festival rappresenta ormai l’evento che apre la stagione turistica e, quanto abbiamo potuto vedere nei giorni scorsi a San Carlo, con tantissime persone e intere famiglie pronte a vivere l’atmosfera speciale di questa manifestazione, non fa altro che fornirci la conferma di come un appuntamento simile sia sempre più amato e apprezzato”.

Il sindaco Paolo Riccucci commenta così il successo dell’edizione 2025 del San Carlo Buskers Festival:

“anche quest’anno ha trasformato la frazione collinare di San Vincenzo in un teatro a cielo aperto tra musica, visual art, danza e molto altro. Un evento che ha visto arrivare davvero molte persone da tutta la Toscana per godersi gli appuntamenti in programma, i concerti, visitare i mercatini e assaporare i prodotti dello street food. In un’atmosfera davvero accogliente, impreziosita da una formula innovativa che ha visto il programma della manifestazione arricchirsi di un giorno in più.

“Il San Carlo Buskers Festival è stata infatti un’occasione di divertimento e svago per tutti, dai più piccoli ai più grandi. Il tutto in un’area che in vista del 2026 sarà ancora più accogliente visti i lavori in corso di svolgimento nella zona del Velodromo.

Questo evento infatti valorizza a pieno sia San Carlo che l’intera San Vincenzo, dimostrandosi una vetrina di grande attrattività. Oltre alla direzione artistica ci tengo a ringraziare tutti gli uffici del Comune coinvolti, che hanno lavorato con passione per far sì che tutto andasse per il meglio, i volontari e le associazioni che si sono impegnate a fondo”.

“Non possiamo che essere soddisfatti per lo svolgimento di questa edizione – ha sottolineato Veronica Papi, direttrice artistica – È andata molto bene, siamo contenti di tutti gli spettacoli e dei concerti, che sono stati davvero molto partecipati e apprezzati. Anche la rassegna “Le parole cantano” ha avuto un enorme successo. Sono tutti aspetti – ha concluso – che ci inducono a lavorare con ancora più entusiasmo in vista del prossimo anno”.

San Carlo Buskers Festival, il bilancio della kermesse: “Un’altra edizione di successo, avanti con entusiasmo verso il 2026”