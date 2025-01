Home

Cronaca

San Jacopo in festa: le Befane portano allegria tra musica e tradizione (Foto e video)

Cronaca

5 Gennaio 2025

San Jacopo in festa: le Befane portano allegria tra musica e tradizione (Foto e video)

Livorno 5 gennaio 2024 San Jacopo in festa: le Befane portano allegria tra musica e tradizione

Grande successo per l’evento della Befanata di San Jacopo, che ieri, sabato 4 gennaio, ha animato le vie del quartiere con canti, danze e tanta allegria. Organizzata dal Circolo Vivi San Jacopo e dal Circolo Arci di Sorco, la manifestazione ha richiamato adulti e bambini, uniti dalla voglia di celebrare la tradizione e augurare un felice anno nuovo a tutta la comunità.

La festa è iniziata nel pomeriggio, alle 16:00, con una passeggiata musicale partita dalle Scuole Brin in via Sardegna. Le Befane e i Befanotti, vestiti con i tipici costumi, hanno attraversato le strade del quartiere, fermandosi a portare sorrisi e buon augurio ai commercianti e ai residenti. Momento clou è stato il passaggio sul lungomare e sulla Terrazza Mascagni, dove, tra canti, balli e dolci distribuiti ai più piccoli, l’atmosfera è diventata magica, grazie anche alla splendida cornice del mare livornese.

Alle 17:30, la festa si è spostata al Circolo Arci di via San Jacopo in Acquaviva 86, dove i partecipanti sono stati accolti con calze piene di dolcetti e sorprese. A chiudere l’evento, uno spettacolo di burattini che ha incantato i più piccoli e regalato sorrisi a tutti i presenti.

Un pomeriggio che ha unito tradizione e spirito di comunità, dimostrando ancora una volta come eventi come questo siano fondamentali per valorizzare il legame tra le persone e mantenere vive le tradizioni locali.