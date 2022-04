San Marino, primo Stato al mondo con un Capo di Stato Lght

Home

2 Aprile 2022

La Repubblica di San Marino è, da oggi, il primo Stato al mondo con un Capo di stato appartenente alla comunità Lgbt.

Paolo Rondelli, ex vicepresidente di Arcigay Rimini e primo ambasciatore della Repubblica negli Stati Uniti, è infatti uno dei due nuovi capitani reggenti, capi di stato che non hanno poteri esecutivi e che stanno in carica per sei mesi.

Finora, nel mondo, ci sono stati ministri e capi di governo dichiaratamente gay, ma mai capi di Stato.

