Home

Provincia

Cecina

San Pietro in Palazzi: sequestrati otto chili di droga, denunciate residenti in zona

Cecina

10 Luglio 2025

San Pietro in Palazzi: sequestrati otto chili di droga, denunciate residenti in zona

Cecina (Livorno) 10 luglio 2025 San Pietro in Palazzi: sequestrati otto chili di droga, denunciate residenti in zona

I carabinieri del NORM della Compagnia di Cecina hanno denunciato in stato di libertà delle persone residenti in zona, con precedenti specifici, gravemente indiziati di spaccio di stupefacenti.

I militari, nel corso di un mirato servizio nella frazione di San Pietro in Palazzi, svolto anche in ragione di alcune segnalazioni da parte dei residenti, nel transitare in orario notturno in zona limitrofa all’area industriale, hanno notato un uomo calarsi dalla finestra di un appartamento al secondo piano con in mano un voluminoso sacco di plastica.

I militari, avvicinatisi, hanno riconosciuto l’uomo in un 24enne già noto per pregresse indagini connesse agli stupefacenti ma quello, notata la loro presenza, si è dato alla fuga nei campi circostanti, abbandonando il grosso sacchetto.

Una volta recuperato il sacco, i carabinieri al suo interno hanno rinvenuto un ingente quantitativo di stupefacente; nello specifico quasi 8 chili di hashish suddiviso in panetti, oltre 200 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione.

A quel punto hanno deciso di ispezionare l’appartamento da cui il soggetto si era calato, trovandovi all’interno delle persone. All’esito della perquisizione sono stati rinvenuti ulteriori 10 grammi di marijuana, nonché materiale da taglio e confezionamento, tutto debitamente sequestrato assieme al contenuto del sacco recuperato dalla fuga del terzo soggetto.

Tutti i coinvolti sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria livornese con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso