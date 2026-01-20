Home

Livorno 20 gennaio 2026 San Sebastiano, a Montenero una rappresentanza della Municipale di Rosignano

Una rappresentanza della Polizia locale del Comune di Rosignano Marittimo ha partecipato a Montenero alla celebrazione di San Sebastiano. Il 20 gennaio, infatti, si festeggia il Patrono delle Polizie locali d’Italia e come ormai avviene da alcuni anni, quelle della Provincia di Livorno si ritrovano al Santuario di Montenero.

Qui è stata celebrata una Messa dal Vescovo monsignor Simone Giusti. Era presente il Gonfalone del Comune di Rosignano con il vicesindaco Mario Settino e la comandante della Polizia locale Annalisa Maritan, oltre ad una rappresentanza del Corpo.