San Sebastiano, la Polizia Municipale celebrerà il Patrono al Santuario di Montenero

19 Gennaio 2023

Livorno, 19 gennaio 2023 – Venerdì 20 gennaio si celebra San Sebastiano, patrono delle Polizie Locali d’Italia.

La ricorrenza sarà festeggiata con una solenne cerimonia che si svolgerà al Santuario di Montenero dove, alle ore 15.00, il Vescovo di Livorno, Mons. Simone Giusti, celebrerà una Santa Messa.

Come avviene anche in altri Comuni d’Italia per tradizione ormai consolidata, quest’anno l’evento sarà indirizzato a livello provinciale e saranno presenti, oltre alla Polizia Municipale e Provinciale di Livorno, anche altri Comandi della Provincia.

Saranno inoltre presenti anche i Gonfaloni dei Comuni e della Provincia, oltre a quello della Regione Toscana.

“La celebrazione vuole rappresentare un momento di unità e di forte significato simbolico del ruolo delle autonomie locali – dichiara la Comandante Annalisa Maritan – che passa anche attraverso il ruolo e la diffusa presenza sul territorio della Polizia Locale. Poter contare quest’anno sulla presenza del Gonfalone della Regione Toscana e della rappresentanza anche degli altri Comuni della Provincia rafforza questo intento ed è per noi motivo di grande onore”.

All’ingresso del Santuario un picchetto d’onore accoglierà i rappresentanti delle istituzioni.

