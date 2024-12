Home

San Silvestro e capodanno: attenzione a botti e petardi, il regolamento del comune di Rosignano

31 Dicembre 2024

Rosignano Marittimo (Livorno) 31 dicembre 2024 San Silvestro e capodanno: attenzione a botti e petardi, il regolamento del comune di Rosignano

In occasione dei festeggiamenti di San Silvestro (31 dicembre 2024) e Capodanno (1° gennaio 2025), l’Amministrazione Comunale di Rosignano Marittimo ricorda a tutti i cittadini che ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento di Polizia Urbana è vietato “effettuare accensioni pericolose con energia elettrica o fuochi, esplodere petardi o gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati; accendere lanterne volanti, riscaldate da fiamma viva posta alla loro base, in tutte le zone del territorio comunale”. Chiunque viola le disposizioni di tale articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a 100 euro.

Lo scopo del Regolamento di Polizia Urbana è quello di favorire la civile convivenza garantendo la libertà di ciascuno nel rispetto di quella di tutti. Infatti, lo scoppio dei petardi nei luoghi pubblici come piazze, parchi gioco e vie urbane può causare gravi danni ed essere estremamente pericoloso per le persone, soprattutto bambini e anziani, e per gli animali, che avendo una soglia uditiva molto più sviluppata e sensibile della nostra, possono essere soggetti a disorientamento e stati d’ansia.

Le feste dovrebbero essere un momento di allegria per tutti, pertanto si invita la cittadinanza a tenere comportamenti responsabili, fare la massima attenzione ed avere rispetto verso cose, animali e persone.