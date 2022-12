Home

San Silvestro, ecco dove si balla a Livorno

29 Dicembre 2022

San Silvestro, ecco dove si balla a Livorno

29 Dicembre 2022

Livorno 29 dicembre 2022 – San Silvestro, ecco dove si balla a Livorno

Per passare in compagnia la notte di San Silvestro e festeggiare l’arrivo del nuovo anno, ecco tre locali a Livorno dove puoi cenare e ballare.

Buon 2023

BOTTINI FUSION

Cena e ballo per festeggiare l’arrivo del 2023 ai Bottini Fusion, il locale nel caratteristico quartiere della Venezia.

Ecco il menù che vi accompagnerà per festeggiare capodanno!

ENTREE

Sashimi di scampi

HORS – D’OUVRE

Selezione di ostriche Augustus

PLAT PRINCIPAL

Astice intero su letto di udon mantecati in crema di crostacei

ACCOMPAGNEMENT (GOLD ROLL)

Roll di riso sushi con gambero in tempura su un letto di insalata accompagnato da salsa spicy, fiori di zucca fritti, tobikko e topping di salsa teriyaki

Prosecco, caffè e acqua inclusi.

A PERSONA -> 65€

Durante tutta la serata disco dinner show, dj set e performance

Bottini Fusion, Viale Caprera 6, Livorno, Italy Info: info@bottinifusion.it cell. 392 139 6013

THE CAGE

L’impegno del The Cage nei confronti dei più giovani si conferma anche nell’ultimo giorno dell’anno: per permettere agli adolescenti di festeggiare e ballare in compagnia in un contesto divertente ma sicuro

Il 31 dicembre torna a grande richiesta sCool Party, la festa dedicata a tutti i ragazzi livornesi, senza nessun limite di età.

I biglietti sono in prevendita esclusiva dai pr di sCool Party ma sono in esaurimento, per questo dal teatrino consigliano di affrettarsi per accaparrarsi gli ultimi posti disponibili.

Organizzata insieme al canale Instagram di Spotted Livorno, la festa di Capodanno permetterà ai ragazzi di giocare e flirtare attraverso la chat @spotted.livorno, alla quale i presenti potranno inviare messaggi personali che saranno poi proiettati in veste anonima sul ledwall del locale.

Apertura porte alle 22. Alle 22.30 comincerà il concerto live di Frejico, il giovanissimo cantautore di Livorno che ha poco più di vent’anni e ha già pubblicato il suo EP d’esordio, Placebo, prodotto da Andrea Fede.

All’anagrafe Tommaso Selmi, Frejico scrive canzoni pop malinconiche, dolci e orecchiabili al punto giusto e su Spotify è già riuscito a ottenere complessivamente oltre 100mila riproduzioni.

Sul palco del The Cage sarà accompagnato dalla sua band e suonerà due suoi brani originali, il singolo pubblicato quest’anno “Quando saremo grandi” e “Payperview”, oltre alle cover di Si, ah di Fra Quintale, Noccioline di Carl Brave x Franco 126 e Per dimenticare degli Zero Assoluto.

Dopo il live si apriranno i dj-set in due sale separate: nella sala uno sarà Matteino Dj a far ballare il pubblico fino a notte inoltrata; nella sala due la consolle sarà in mano a Dj Carpina.

La serata sarà “no alcol”: il bar del The Cage non servirà infatti bevande alcoliche a nessuno dei presenti e sarà garantita la massima sicurezza.

Costo del biglietto 20 euro, drink analcolico incluso. Chiusura porte alle 3.00.

INFO: info@thecagetheatre.it – Cageline 392 8857139 www.thecagetheatre.it

PRECISAMENTE CALAFURIA

Siete pronti a festeggiare l’inizio del nuovo anno allo scoccare della mezzanotte? Precisamente Calafuria vi aspetta nella sua splendida location con la terrazza sugli scogli per una fine ed un inizio di nuovo anno memorabili

Il programma della serata:

21:00 Dinner Show 80’-90’; 23:30 New Year Welcome; 24:30 Disco 80’-90’; 02:00 Disco 00’

La cena e il Brindisi è già sold out, c’è però la possibilità di entrare a 20€ con drink per la disco dalle 1:30 circa.

Etá rigorosamente 20+

Info-line : 3451646519

Precisamente a Calafuria, via del Littorale 248 – Livorno

