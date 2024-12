San Silvestro Livorno, gli eventi alla Terrazza Mascagni e al Goldoni

Home

31 Dicembre 2024

Notte di San Silvestro all’insegna del pop e della lirica: gli eventi organizzati dalle Fondazioni Lem e Goldoni per conto del Comune di Livorno

Il Comune di Livorno, insieme alle Fondazioni Lem e Goldoni, ha organizzato due importanti eventi che allieteranno la notte di San Silvestro.

Terrazza Mascagni

E’ gratuito lo spettacolo organizzato da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea per conto del Comune con una proposta che guarda alla città anche dal punto di vista artistico. Sono infatti livornesi i cantanti che si esibiranno, così come livornesi sono la conduttrice e i DJ e che faranno ballare quanti decideranno di salutare il nuovo anno sulla splendida spianata a mare di Livorno.

Come già lo scorso anno saranno Martina Parigi e Leonardo Demi a presentare sul palco la serata di San Silvestro, il cui inizio è previsto per le ore 22.00. L’avvio è affidato al DJ set di Vittorio l’Indiano e Giovanni Frau. Il Capodanno dei due DJs sarà all’insegna dei successi degli anni Ottanta e Novanta fino alla dance attuale.

Dopo questo primo assaggio di musica dance tra le 22.00 e le 22.30, sarà il turno di Rebel Toschi ad intrattenere il pubblico fino alle 23.00.

La staffetta della serata dell’ultimo giorno dell’anno vedrà quindi il passaggio di testimone tra Rebel Toschi e il gruppo de Gli anni. Si tratta di un progetto musicale che propone i grandi successi della musica italiana. La band porterà sul palco un viaggio itinerante dagli anni Sessanta fino ad oggi, dando vita ad uno spettacolo multicolore che passerà dal twist al rock ‘n’ roll, senza tralasciare le ballad e tutto il pop nostrano, coverizzando artisti come Cesare Cremonini, Vasco Rossi, Edoardo Bennato, I Giganti, l’Equipe 84, Lucio Battisti e moltissimi altri. La band è composta da Cristiano Sbolci – chitarra e voce, Alessio Masoni – chitarra e cori, Moreno Vivaldi – batteria e percussioni, Francesco Carone – tastiere e diamonica e Samuele Pirone – basso e contrabbasso.

La musica de Gli Anni intratterrà il pubblico dalle 23.30 alle 00.30, con l’intermezzo dell’atteso benvenuto al nuovo anno, per poi lasciare di nuovo spazio al DJ Set di Vittorio l’Indiano e Giovanni Frau che proseguirà fino alle 02.30.

Orari:

Ore 22.00/22.30 DJ Set

Ore 22.30/23.00 Rebel Toschi

Ore 23.00/00.30 Gli anni

Ore 00.30/2.30 DJ Set

Teatro Goldoni

Dal pop alla lirica con la Traviata in scena al teatro Goldoni.

Innumerevoli le scene di quest’opera che appartengono alla storia del melodramma tanto sono famose e conosciute: tra queste il celeberrimo brindisi “Libiam ne’ lieti calici” che conclude a tempo di valzer la scena della festa nella lussuosa residenza della protagonista, inneggiando alle gioie del vino, dell’amore e del piacere. Proprio in tema di festa, la rappresentazione de La traviata è presente anche all’interno della serata speciale “San Silvestro al Goldoni”, il 31 dicembre, con il brindisi al nuovo anno e la continuazione, in occasione della particolare giornata di festa, con il coinvolgente “Karaopera: quando il pubblico canta”. Una serata speciale che unisce il piacere dell’ascolto di un’opera popolarissima, con alcuni momenti musicali che coinvolgeranno pubblico, coro ed orchestra in una festa collettiva alle quale si unirà il Coro Monday Girl di Cristiano Grasso e non mancheranno le sorprese!.

Per la parte scenica, La traviata è presentata con un nuovo allestimento realizzato dal Teatro Goldoni di Livorno in collaborazione con la Fondazione Carnevale di Viareggio, con la regia di Nicola Fanucchi e diretta dal maestro Mario Menicagli direttore amministrativo del Teatro Goldoni. Scene di Claudia Castriotta, costumi della Fondazione Cerratelli e maschere realizzate da Marella Sampieri; revisione stilistica Luca D’Annunzio, light designer Michele Rombolini; elaborazione immagini: Fabio Camillo e Ilaria Angelotti.

Protagonisti sulla scena saranno Alexandra Grigoras (Violetta Valéry), Rebeka Pregelj (Flora Bervoix), Monica Russo (Annina), Matteo Falcier (Alfredo Germont), Min Kim (Giorgio Germont), Didier Pieri (Gastone), Andrea Carcassi (Il barone Douphol), Max Tavella (Il marchese d’Obigny), Rocco Lia (Il dottor Grenvil), Ruben Rodriguez (Giuseppe/Domestico di Flora), Luis Javier Jiménez Garcia (Il commissionario).

Ci sono ancora posti disponibili da acquistare in biglietteria o online su goldoniteatro.it e ticketone.it

Costo del biglietto € 60

