San Silvestro Rosignano, Dj set e Bobo Rondelli protagonista della serata, attivo anche il servizio navetta

30 Dicembre 2024

La notte fra il 31 dicembre 2024 e il 1° gennaio 2025 a Rosignano Marittimo ha un nome ben preciso, quello di Bobo Rondelli. Sarà lui, infatti, il grande protagonista di una lunga serata all’Oliveta, l’area feste di Marittimo. Un evento del Canto della Balena in collaborazione con il Comune di Rosignano Marittimo e la Pro Loco di Rosignano. Il concerto di Bobo Rondelli, artista livornese a tutto tondo (cantante, frontman, musicista, autore, attore), comincerà alle ore 22.30 e sarà seguito dal dj set con Kripted_2.3. Ci saranno anche la voce di Manuela Bollani, le tastiere di Luigi Genise, la chitarra di Meme Lucarelli, la batteria di Michele Vannucci e il basso di Mauro Della Rocca.

Sarà attivo anche un servizio navetta gratuita da Rosignano Solvay a Rosignano Marittimo e viceversa. Prima partenza per l’Oliveta (si trova dietro piazza Carducci a Marittimo) alle ore 18.30 dalla Stazione di Rosignano Solvay, tappa successiva alla Coop (fermata dei bus) e quindi arrivo all’Oliveta. La rotazione della navetta sarà ogni 35 minuti. Il servizio navetta proseguirà per tutta la serata. L’ultima partenza per Solvay da Rosignano Marittimo è fissata perle ore 2 del mattino di mercoledì 1° gennaio.