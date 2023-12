Home

29 Dicembre 2023

Livorno, 29 dicembre 2023 – San Silvestro, tratto viale Italia chiuso, le modifiche al traffico

Nella splendida cornice della Terrazza Mascagni andranno in scena gli eventi per la notte di San Silvestro organizzati da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea con una proposta che punta a soddisfare tutti i gusti e ogni fascia di età.

Il programma prenderà il via alle 21.30 con il WARM UP CAGE DJ SET seguito, dalle 23.00 alle 23.58, dalla prima parte dell’esibizione dei GARY BALDI BROS. Poi, dalle 23.58 alle 00.30, il COUNTOWN e i FUOCHI D’ARTIFICIO. Per festeggiare degnamente il 2024, dalle 00.30 alle 1.30, la seconda parte dell’esibizione dei GARY BALDI BROS e dalle 1.30 fino a chiusura il CAGE DJ SET.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione saranno adottate alcune modifiche alla viabilità sul viale Italia.

Dalle 14.00 di domenica 31 dicembre alle ore 2.30 di lunedì 1° gennaio scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata sul viale Italia, lato civici dispari, nel tratto compreso tra le intersezioni con via del Forte dei Cavalleggeri e via dei Funaioli.

Dalle ore 21.30 del 31 dicembre alle ore 2.30 del 1° gennaio, inoltre, sarà vietato il transito nella corsia con direzione di marcia sud – nord del tratto del viale Italia compreso tra via del Forte dei Cavalleggeri e via Carlo Meyer.

In via Meyer all’intersezione con viale Italia sarà in vigore l’obbligo di svolta a destra.

I mezzi del trasporto pubblico che normalmente percorrono il viale Italia nel tratto interessato dal divieto osserveranno percorsi alternativi.

