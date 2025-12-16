Home

San Vincenzo, 30enne denunciato per spaccio

San Vincenzo (Livorno) 16 dicembre 2025 San Vincenzo, 30enne denunciato per spaccio

I militari della Stazione di San Vincenzo hanno denunciato in stato di libertà un 30enne nordafricano, con altri precedenti di polizia, gravemente indiziato di spaccio di stupefacenti.

I carabinieri, a seguito di un’attività di monitoraggio delle aree cittadine e dei soggetti di interesse operativo, hanno riscontrato insoliti movimenti da parte di un’auto di grossa cilindrata e, volendo accertare chi vi fosse alla guida, hanno tentato di fermarla per un normale controllo di polizia in via Aurelia Nord, dove stava transitando in orario pomeridiano.

Il conducente, però, allo scopo di eludere il controllo, confermando così i sospetti dei Carabinieri, ha arrestato la corsa del mezzo, è sceso e si è dileguato a piedi all’interno di un’area boschiva adiacente. I militari hanno quindi proceduto ad effettuare una perquisizione del mezzo, rinvenendovi all’interno circa 12 grammi di eroina, 27 grammi di cocaina ed una dose di hashish da 1,50 grammi, oltre ad un bilancino di precisione e materiale idoneo al confezionamento, che hanno sottoposto a sequestro. Grazie poi alla profonda conoscenza del territorio, sono riusciti ad identificare il conducente, che è stato riconosciuto come un soggetto già noto e non nuovo a fatti del genere, denunciandolo in stato di libertà per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il veicolo è stato anche sottoposto a sequestro ai sensi del codice della strada poiché risultato privo di copertura assicurativa.