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San Vincenzo, Agente della municipale spara durante un intervento: ferito un 42enne armato di coltello

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26 Luglio 2026

San Vincenzo, Agente della municipale spara durante un intervento: ferito un 42enne armato di coltello

SAN VINCENZO (Livorno) 26 luglio 2026 San Vincenzo, Agente della municipale spara durante un intervento: ferito un 42enne armato di coltello

Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, un uomo di 42 anni, senza fissa dimora e originario della Spagna, è rimasto ferito dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola esploso da un agente della Polizia Locale di San Vincenzo durante un intervento avvenuto davanti al supermercato Coop di via Biserno.

L’episodio si è verificato nella serata di oggi. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava all’interno del supermercato quando avrebbe iniziato a manifestare un forte stato di agitazione.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale per cercare di riportare la situazione alla calma. Gli agenti avrebbero tentato di avvicinarsi al 42enne per gestire l’intervento, ma l’uomo avrebbe reagito impugnando l’arma e tentando di colpire uno degli operatori.

Gli agenti sarebbero riusciti a condurre l’uomo fuori dal centro commerciale, nell’area del parcheggio, ma secondo quanto emerso dalle prime informazioni il 42enne avrebbe nuovamente tentato di aggredire con il coltello uno dei vigili.

A quel punto l’agente, vedendo minacciata la propria incolumità, avrebbe estratto la pistola di ordinanza e sparato un colpo indirizzato verso il basso, che ha raggiunto l’uomo all’addome.

Immediatamente sono stati attivati i soccorsi. Il 42enne è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Pisa. Le sue condizioni sono state definite stabili e, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e i carabinieri per effettuare gli accertamenti e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Informato dell’episodio, il sindaco di San Vincenzo Paolo Riccucci si è recato davanti al supermercato per verificare personalmente la situazione e sincerarsi delle condizioni del ferito.

Le indagini proseguiranno per chiarire tutti gli aspetti dell’intervento e verificare la corretta ricostruzione dei fatti.