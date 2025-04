Home

San Vincenzo: Al via a nord del porto l’intervento per lo spostamento della posidonia

15 Aprile 2025

San Vincenzo: Al via a nord del porto l'intervento per lo spostamento della posidonia

Il sindaco Paolo Riccucci: “Spiagge più accoglienti nel segno della sostenibilità”

Sono iniziate le operazioni di spostamento della posidonia spiaggiata presente a nord del porto turistico. In quest’area infatti, se non rimossa tempestivamente, tende a ristagnare in acqua lungo l’arenile di viale Marconi, strategico per il turismo locale. L’intervento predisposto dall’amministrazione è monitorato da Ispra e comunicato a tutti gli enti competenti. Stando alle stime dei tecnici consentirà di rimuovere ingenti quantità di materiale organico dall’arenile a nord, per poi essere depositato a sud nel tratto libero tra Riva degli Etruschi e i Lecci. In questa zona, dove non rischia di rimanere intrappolata, la posidonia svolgerà un ruolo fondamentale a protezione del litorale, contribuendo a mitigare gli effetti dell’erosione costiera.

“Si tratta di una modalità di gestione avanzata e non priva di complessità – ha spiegato il sindaco Paolo Riccucci -, condizionata da limiti logistici e operativi che aggravano il problema. Considerata l’erosione e l’arretramento della spiaggia centrale, che di fatto rendono impossibile il transito diretto dei mezzi sull’arenile, l’unica soluzione praticabile è una movimentazione su carreggiata. È un approccio che già abbiamo proposto una volta nel corso del 2023 e che adesso è stato perfezionato grazie anche al monitoraggio di Ispra. Ci permetterà di ottimizzare le operazioni riducendo tempi e costi, migliorando la sicurezza e garantendo, al contempo, una redistribuzione efficace della posidonia nelle aree demaniali dove è maggiormente necessaria. Con questo intervento, che coniuga sostenibilità ambientale, efficienza operativa e ottimizzazione delle risorse, ci facciamo promotori di una strategia in grado di diventare un modello di gestione replicabile in altri territori costieri. I lavori – ha concluso il sindaco – proseguiranno per alcuni giorni e termineranno prima delle festività di Pasqua, così da rendere la spiaggia pulita e accogliente per tutti i cittadini e i turisti che arriveranno sul nostro territorio”.

Il materiale, dopo le operazioni preliminari di prelievo e di asciugatura (necessaria per limitare l’asportazione della sabbia), verrà caricato con mezzi idonei in via della Meloria, via Capraia e via Elba. Da lì sarà trasferito in modo controllato su carreggiata, seguendo percorsi prestabiliti e nel rispetto del codice della strada, con il presidio e la supervisione della polizia municipale. Una volta raggiunta la destinazione a sud del porto, sarà scaricato e riutilizzato efficacemente per il ripristino degli arenili e per contribuire alla protezione del litorale.