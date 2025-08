Home

1 Agosto 2025

San Vincenzo (Livorno) 1 agosto 2025 San Vincenzo: al via il progetto “Croce Rossa in bici”, In centro su bici attrezzate per il primo soccorso

San Vincenzo, 31 luglio – Prenderà il via domani venerdì 1 agosto e si svolgerà tutti i fine settimana del mese il progetto ‘CRI in Bici’. Si tratta di un’iniziativa che vedrà impegnati ogni sera dal venerdì alla domenica – con orario 21.30-24 – due volontari della Croce Rossa.

A bordo di bici speciali, infatti, attrezzate per il primo soccorso, presidieranno la zona pedonale di San Vincenzo e le aree del centro più affollate, offrendo il proprio supporto a cittadini e turisti che dovessero aver bisogno. Con i mezzi a due ruote, gli operatori, formati per la rianimazione cardio-polmonare e dotati di defibrillatori, potranno intervenire rapidamente in caso di malori o incidenti, offrendo assistenza immediata in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Un servizio che potrebbe essere davvero molto utile in caso di emergenza.

“Ringrazio infinitamente la Croce Rossa, il presidente Mauro Polidori e tutti i volontari che da domani saranno impegnati in questa preziosa iniziativa a favore dei cittadini e dei turisti presenti a San Vincenzo” ha sottolineato il sindaco Paolo Riccucci, che nella giornata di oggi giovedì 31 luglio ha incontrato il presidente Polidori.

“Si tratta di un un servizio in grado di garantire un presidio attento e tempestivo nelle zone più frequentate – ha proseguito il sindaco-, che non solo rafforza il nostro sistema di sicurezza e di pronto intervento, ma dimostra anche quanto sia fondamentale la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini per rendere San Vincenzo sempre più accogliente, attenta e sicura. Un esempio concreto di solidarietà e attenzione al prossimo – ha concluso – che sottolinea ancora una volta il valore straordinario del volontariato nella nostra società”.

“Per la Croce Rossa – ha spiegato il presidente Polidori – il progetto CRI in Bici rappresenta un importante strumento al fine di garantire un primo soccorso tempestivo e adeguato in contesti urbani e durante gli eventi, integrando così l’intervento classico delle ambulanze con una risposta più agile e flessibile. Abbiamo deciso di dare il via questa iniziativa – ha aggiunto -, che già si svolge in altre parti d’Italia, a seguito della donazione dei mezzi avvenuta dalla Cri nazionale durante il periodo del Covid. Siamo certi – ha concluso – che possa garantire un supporto importante a tutta la comunità”.

