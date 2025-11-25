Cronaca 25 Novembre 2025

San Vincenzo, aperta la selezione per due farmacisti collaboratori a tempo indeterminato

San Vincenzo, aperta la selezione per due farmacisti collaboratori a tempo indeterminatoSan Vincenzo (Livorno) 25 novembre 2025 San Vincenzo, aperta la selezione per due farmacisti collaboratori a tempo indeterminato

San Vincenzo apre le porte a nuove assunzioni nel settore pubblico. È stato pubblicato l’avviso di selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione, dal 1° gennaio 2026, di due farmacisti collaboratori a tempo pieno e indeterminato presso la Farmacia Comunale gestita dall’Azienda Speciale San Vincenzo Servizi.

La procedura è rivolta ai professionisti del settore interessati a un impiego stabile all’interno di una struttura pubblica, con scadenza per la presentazione delle domande fissata a lunedì 15 dicembre alle ore 12:00.

Come presentare la domanda

I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione, completa della documentazione richiesta dal bando, attraverso una delle seguenti modalità:

Farà fede la data e l’orario di arrivo della documentazione.

Informazioni e contatti

Per eventuali chiarimenti o richieste di supporto, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Personale ai numeri:
0565/707208 – 0565/707217.

Il bando rappresenta un’importante opportunità per i professionisti del settore sanitario che desiderano inserirsi in un contesto pubblico solido e radicato nel territorio.

Allegati:

AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 FARMACISTI COLLABORATORI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE_signedDOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 FARMACISTI COLLABORATORI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE

