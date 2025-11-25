San Vincenzo, aperta la selezione per due farmacisti collaboratori a tempo indeterminato
San Vincenzo (Livorno) 25 novembre 2025 San Vincenzo, aperta la selezione per due farmacisti collaboratori a tempo indeterminato
San Vincenzo apre le porte a nuove assunzioni nel settore pubblico. È stato pubblicato l’avviso di selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione, dal 1° gennaio 2026, di due farmacisti collaboratori a tempo pieno e indeterminato presso la Farmacia Comunale gestita dall’Azienda Speciale San Vincenzo Servizi.
La procedura è rivolta ai professionisti del settore interessati a un impiego stabile all’interno di una struttura pubblica, con scadenza per la presentazione delle domande fissata a lunedì 15 dicembre alle ore 12:00.
Come presentare la domanda
I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione, completa della documentazione richiesta dal bando, attraverso una delle seguenti modalità:
Posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:
Consegna a mano, in busta chiusa, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di San Vincenzo.
Raccomandata A/R indirizzata alla sede dell’Azienda Speciale San Vincenzo Servizi,
via B. Alliata 4 – San Vincenzo.
Farà fede la data e l’orario di arrivo della documentazione.
Informazioni e contatti
Per eventuali chiarimenti o richieste di supporto, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Personale ai numeri:
0565/707208 – 0565/707217.
Il bando rappresenta un’importante opportunità per i professionisti del settore sanitario che desiderano inserirsi in un contesto pubblico solido e radicato nel territorio.
Allegati:
AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 FARMACISTI COLLABORATORI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE_signedDOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 FARMACISTI COLLABORATORI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE